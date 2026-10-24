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Les transports en commun sont perturbés à Lyon en raison des manifestations. @LC

Manifestations à Lyon : plusieurs lignes TCL déjà perturbées ce samedi

  • par Amaury Perrin

    • Les manifestations des Gilets jaunes perturbent le réseau TCL ce samedi 24 octobre à Lyon. À 12h30, plusieurs lignes de métro, tramway et bus connaissent des interruptions ou restrictions de circulation.

    La mobilisation contre la vie chère a des conséquences sur les transports en commun lyonnais. Selon les informations communiquées par TCL à 12h30, le métro D ne circule plus en raison d’une manifestation sur la ligne. La reprise du trafic est estimée à 15 heures.

    Sur la ligne B, la station Gare Part-Dieu-Vivier-Merle n’est plus desservie dans les deux sens. TCL prévoit un retour à la normale vers 13 heures. Le tramway T4 est également à l’arrêt, avec une reprise estimée à 22 heures.

    Le trambus TB11 adapte également son parcours. Les arrêts entre Gare Saint-Paul et Cordeliers ne sont plus desservis jusqu’à nouvel ordre, avec une reprise annoncée vers 22 heures. Plusieurs lignes de bus, dont les 37, 38 et 40, connaissent aussi des perturbations.

    Les horaires de reprise restent prévisionnels et peuvent évoluer en fonction de la situation. Les voyageurs sont invités à consulter les informations trafic de TCL avant tout déplacement.

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