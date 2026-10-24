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La devanture barricadée de Perreyon 1884, rue Victor Hugo, s’est transformée en un mur d’expression positive.

"Aimez-vous les uns les autres", "I love Lyon" : un mur d'expression positive improvisé rue Victor Hugo

  • par Amaury Perrin
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    • Alors que Lyon se prépare à une nouvelle journée de tensions après les débordements du 17 octobre, la devanture barricadée d’un commerce de la rue Victor Hugo s’est transformée en un mur d’expression positive, entre appels à la paix, messages de soutien et revendications politiques.

    Au milieu des vitrines protégées par des planches de bois, une devanture se distingue rue Victor Hugo, dans la Presqu’île lyonnaise. Celle de la boutique Perreyon 1884, dont les panneaux de protection accueillent désormais des dizaines de messages manuscrits. Une initiative spontanée qui apporte une touche d’espoir dans un contexte marqué par les tensions et les inquiétudes des commerçants, une semaine après les pillages et les dégradations survenus en marge de la mobilisation contre la vie chère.

    Des appels à la paix et à la solidarité

    Installés pour protéger la vitrine des éventuels casseurs, les panneaux de bois sont devenus un support d’expression pour les passants. Au fil des inscriptions, les appels au respect, à l’amour et à la solidarité côtoient les encouragements adressés aux commerçants lyonnais. "Et si on se respectait", "Aimez-vous", "Courage à tous" ou encore "Stop à la violence" : les mots invitent à l’apaisement alors que de nombreux établissements ont choisi de barricader leurs devantures par précaution.

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre à Lyon : commerces barricadés, musées fermés, la ville se prépare aux débordements

    D’autres messages dépassent le seul appel au calme et portent une réflexion plus politique sur la situation actuelle. "Écoutons la jeunesse" et "Si l’éducation est négligée, la démocratie meurt" figurent notamment sur cette fresque improvisée. À côté de ces inscriptions, des mots plus simples, comme "I love Lyon", témoignent de l’attachement des passants à leur ville.

    Alors que plusieurs commerces de la Presqu’île ont fermé leurs portes ou retiré leurs marchandises en prévision de possibles débordements ce samedi 24 octobre, cette devanture offre une autre image de la mobilisation. Celle de Lyonnais qui, au-delà des tensions et des dégradations, choisissent de faire passer un message de solidarité.

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