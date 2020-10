Près de Lyon : deux dealers dont un ado et leur client interpellés à Villeurbanne

Deux dealers dont un mineur et leur client ont été interpellés mardi 6 octobre à Villeurbanne, près de Lyon. Les policiers ont également saisi un peu plus d'un kilo de cannabis et 7 500 euros.

Des habitants de Croix-Luizet, à Villeurbanne, près de Lyon, avaient fait part de leurs inquiétudes concernant l'installation d'un point de vente de drogue dans leur quartier. Ce mardi 6 octobre, les forces de l'ordre ont interpellé deux individus impliqués dans le trafic dont un mineur et un client du point de deal. Les policiers ont également saisi plus d'un kilo de cannabis, sous forme d'herbe et de résine mais également d'huile, ainsi que 7 500 euros.

Le client a identifié l'un des individus interpellé comme étant son dealer et a écopé d'un simple rappel à la loi. Les deux autres individus interpellés ont été placés en garde-à-vue. L'adolescent a reconnu les faits et fait l'objet d'une convocation pour une mise en examen. Son complice, majeur, a minimisé son implication. Il est présenté au parquet ce jeudi 8 octobre en vue d'une comparution immédiate.