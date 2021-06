Près de Lyon : des prix avantageux pour aller en train au Parc des Oiseaux cet été

Cet été, le TER AuRA et le Parc des oiseaux proposent un prix avantageux pour des billets de train aller-retour Lyon- Villard-Les-Dombes avec des entrées du parc incluses.

Le Pack TER + Parc des oiseaux permettra de bénéficier d'une offre familiale spéciale à 62€ pour 4 personnes (au lieu de 62€ pour les "forfaits famille" du parc ajoutés aux 22€ du train), soit 2 adultes et 2 enfants (de moins de 12 ans) ou 1 adulte et 3 enfants.

L'offre est valable les samedi, dimanches, jours de fêtes et vacances scolaires jusqu'au 31 août 2021.

Au-delà de ce pack, vous pouvez également profiter du billet adulte dans le parc à 14€ au lieu de 20 sur présentation de la carte Oùra (30 % de réduction).

Le Parc des Oiseaux est situé à Villars-les-Dombes au milieu d'un espace recouvert d'étangs au cœur de l'Ain. Il permet d'admirer, sur 35 hectares, plus de 300 espèces d'oiseaux dont 60 inscrites au Livre Rouge des Espèces menacées dans la nature. Vous pouvez y réserver 1 ou 2 jours (20€ par jour pour les adultes de plus de 25 ans), et loger, le cas échéant, dans des hébergements partenaires près du parc.

A lire aussi : "La SNCF met en place le "Pass Jeune TER" pour voyager à travers toute la France à un prix réduit"