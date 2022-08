Cultura et Intersport ont officiellement ouvert leur magasin ce mercredi 17 août sur l’ancien site d’Ikea à Saint-Priest, près d'Auchan.

Il y a trois ans, l’enseigne Ikea quittait Saint-Priest pour se diriger à Vénissieux, laissant 4000 m2 derrière elle. Aujourd’hui, Cultura et Intersport prennent sa place à Porte des Alpes.

Cultura, dans une surface de 2800m2, propose des livres, CD, DVD, des billets de spectacle… Cette enseigne de loisirs culturels et créatifs a recruté 35 personnes et est ouverte de 9h à 20h. Tandis que pour Intersport, l’enseigne d’équipements et de matériels sportifs, c’est une cinquantaine de nouveaux salariés qui sont présents depuis l’ouverture. Textile, accessoires, chaussures… Tout est disponible de 9h à 19h30.

