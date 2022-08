Un vol Lyon-Ajaccio détourné suite à la tempête mortelle en Corse

Un avion de la compagnie EasyJet reliant Lyon à Ajaccio a été détourné ce jeudi 18 août. En cause : les tempêtes mortelles qui touchent la Corse depuis le début de la journée, empêchant alors l'avion en provenance de Saint-Exupéry de se poser à l'heure. Plus de peur que de mal pour les passagers qui sont restés calmes.

C'est une belle frayeur que se sont faite les passagers du vol EasyJet (U24361) au départ de Lyon Saint-Exupéry ce jeudi 18 août à 7h20. Alors qu'ils comptaient rejoindre Ajaccio et la Corse, les passagers n'ont pu qu'être spectateurs des perturbations du vol de leur avion, conséquence de la tempête mortelle qui a déjà fait cinq morts sur l'île de beauté.

Un trou d'air en Corse

Pourtant, le début du vol s'est révélé classique, comme l'affirme le Progrès. C'est seulement au-dessus de la Corse qu'ont débuté les ennuis pour le vol de la compagnie low-cost EasyJet. L'avion a été victime d'un trou d'air et a dû être détourné vers l'est de l'île. Là-bas, l'avion a effectué trois tours au-dessus d'un aérodrome, sans pour autant pouvoir se poser, et alors même qu'un retour entre Rhône et Saône a été envisagé.

Il n'en sera rien pour les passagers du vol U24361 et son équipage. L'avion a finalement pu atterrir à l'aéroport d'Ajaccio, comme prévu, avec une trentaine de minutes de retard, révèle le quotidien régional. Le pilote a même été applaudi, tandis que le personnel a remercié les passagers pour leur calme face à cette épreuve.