L’incendie qui s’est déclaré hier après-midi, aux alentours de 14 heures, a détruit près de 70 hectares de végétation.

Il aura fallu 250 sapeurs-pompiers pour maîtriser l’incendie de Saint-Marcel-lès-Annonay, en Ardèche. Le Dauphiné Libéré rapporte qu’il aura fallu attendre la fin de soirée pour voir la situation devenir contrôlable. Une soixantaine de pompiers restaient sur place pour éviter tout risque d’un nouveau départ de feu. Ce sont près de 70 hectares qui ont été ravagés par les flammes.

Un quartier évacué

Le vent, changeant souvent de direction, et l’orage, pointant le bout de son nez, ont rendu le travail des secours encore plus difficile pour éteindre les flammes. Une situation qui menaçait les habitations et qui obligeait l’intervention de quatre canadairs et d’un Milan (avion de transport terrestre, équipé d’une soute capable de transporter plusieurs milliers de litres d'eau).

Le quartier de Concise a été évacué vers 18 h 30 pour éviter toute catastrophe. Cela concernait une vingtaine de maisons. La commune avait ouvert une salle polyvalente pour accueillir les habitants afin de donner à boire et à manger si l'incendie venait à perdurer. La situation a finalement été plus favorable autour de 21 h 30.