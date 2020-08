Près de Lyon : 200 fidèles rassemblés samedi devant la mosquée incendiée de Bron

Ils étaient 200 fidèles devant la mosquée Omar ce samedi pour se retrouver suite à l’incendie du lieu de culte qui s’est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ce sont 200 fidèles et des associations musulmanes, juives et chrétiennes qui se sont réunis devant la mosquée incendiée de Bron, rapporte BFM Lyon. Pour rappel, dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie, sans doute criminel, avait commencé à détruire une partie du bâtiment. Plus d’infos dans cet article.

« On est indigné, la communauté musulmane est là aujourd’hui pour dire, ça suffit d’être agressé dans les lieux de culte. Les gens viennent pour prier paisiblement, ils ne demandent rien » s’exprime Nordine, Imam à Mermoz. La mosquée Omar est la plus ancienne de l’agglomération lyonnaise.