Entre les mois de mai et juin, les forces de l’ordre ont réalisé un coup de filet d’ampleur en démantelant un trafic de drogue opéré de l’Ardèche à Lyon. Près de 370 kilos de cannabis et cocaïne ont été saisis et 12 suspects mis en examen.

Depuis le mois d’avril 2021, des enquêteurs étaient sur la piste d’un vaste trafic de stupéfiants entre un couple d’Ardéchois et des dealers lyonnais. Selon nos confrères de France Bleu, celui-ci a été démantelé entre les mois de mai et juin dernier lors de trois vagues d’interpellations.

Dans un tweet, le procureur de la République de Privas précise que ces opérations ont permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur 363 kilos de résine de cannabis, 2,5 kilos de cocaïne, 63 000 euros, 4 armes de poing, dont un pistolet mitrailleur ajoute France Bleu. Des biens immobiliers et mobiliers pour une valeur de près de 1,5 million d’euros ont également été saisis.

trafic de stupéfiants démantelé entre l'Ardèche et Lyon: 363kg résine de cannabis, 2,5 kilos de cocaïne, 63 000 euros, 4 armes de poing. Saisie de 1,5 M€, biens immobiliers et mobiliers. Bravo pour l'engagement des militaires de la gendarmerie 👍 #prprivas #gendarmerie — Procureur de la République-Privas (@PRPrivas) July 4, 2022

Des 16 suspects interpellés entre le 11 mai et le 16 juin, 12 ont été mis en examen, la plupart pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent, et 7 se retrouvent en détention provisoire.