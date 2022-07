Lyon : le trafic SNCF fortement perturbé par une grève avant les vacances

À la veille des vacances d’été, les syndicats de cheminots ont appelé à la grève du 5 au 7 juillet pour demander une hausse des salaires. Le trafic des TER et TGV sera perturbé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le trafic des TER devrait être fortement perturbé à partir de ce mardi 5 et jusqu’au 7 juillet en raison d’un mouvement de grève national. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT - ont appelé à la grève pour réclamer des hausses de salaires face à l’inflation.

Le plus gros des perturbations devrait être enregistré ce mercredi 6 juillet où SNCF voyageur annonce qu’en moyenne en France seulement deux TER sur 5 devraient circuler. À la veille des vacances d’été environ un quart des TGV devraient être supprimés en France, sur l’axe Nord un train sur quatre sera concerné.

La SNCF recommande d'annuler ses voyages mercredi

Compte tenu des nombreuses suppressions, SNCF Voyageurs "recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce mercredi 6 juillet, et de privilégier le télétravail". Concernant les départs en vacances, il y a quelques jours le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou estimait qu’ils n'étaient "pas menacés" malgré cet appel à la grève, assurant que les cheminots seraient augmentés. "On a mis les sujets sur la table, on essaie de construire un équilibre, parce qu'augmenter les salaires, c'est une chose, mais il y a aussi un enjeu économique: ça coûte et il faut faire attention à la répercussion sur le prix des billets par exemple", avait ajouté M. Farandou sur Public Sénat. "Il faut qu'à la fin de l'année, l'entreprise reste équilibrée pour ne pas qu'on coûte au pays".

Pour savoir si votre ligne de train est concernée par les perturbations, la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un moteur de recherche dédié sur son site internet, accessible ici.