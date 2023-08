Canicule : 13 jours consécutifs à plus de 34°C à Lyon, un record

La station de Météo-France installée à Lyon a enregistré des températures à plus de 34°C pendant 13 jours consécutifs, un record.

La canicule se poursuit en France et particulièrement à Lyon, accablé par des températures atteignant les 40°C. La station lyonnaise de Météo-France a enregistré une température de plus de 34°C pendant 13 jours de suite - du 10 au 21 août - un record depuis l'installation de la station en 1973.

Pourtant le plus dur reste à venir puisque les journées de mercredi et jeudi devraient marquer le pic de cet épisode caniculaire exceptionnel. "On se rapprocherait du record du 13 août 2003, qui fut 40,5°c à Lyon-Bron, expliquait lundi, Guillaume Séchet à Lyon Capitale. Et d'ajouter : Vendredi on sera à 15 jours consécutifs à plus de 34°c, ce qui n’était jamais arrivé à Lyon. C’est même plus qu’en 2003, même si en 2003 la canicule était un peu plus intense"