Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end estival des 30, 31 août et 1er septembre 2024.

Sport, musique, mode... Voici quelques idées de sorties ce week-end pour profiter de la fin de l'été avant la rentrée.

Suivez ou participez à l'Open Swim Stars

La première compétition de natation en eau libre de France revient à Lyon ce week-end. Chaque année depuis dix ans, la 8e étape de l'Open Swim Stars se passe dans la capitale des Gaules, dans le Rhône. Pendant deux jours, les Lyonnais sont ainsi invités à nager 1, 3, 5 ou 7 kilomètres à travers la ville. Une bonne excuse pour nager dans le fleuve qui reste encore interdit à la baignade. La course de 7 kilomètres est prévue ce samedi à 17h30 tandis que les trois autres auront lieu dimanche. Encore ouvertes, les inscriptions se font en ligne moyennant 22, 36, 40 ou 55 euros, selon les parcours.

Un festival au Parc des Oiseaux, ça vous dit ?

Cet événement ne se trouve pas tout à fait à Lyon mais à une demie heure, dans l'Ain. Les Musicales du Parc des Oiseaux sont de retour à Villars-les-Dombes pour une 15e édition d'exception. Patrick Fiori, Pascal Obispo, Francis Cabrel, Selah Sue, Chimène Badi, Eddy de Pretto... Du 30 août au 15 septembre, une quinzaine d'artistes de la chanson française feront ainsi danser les festivaliers. Pour ouvrir le festival, le premier concert sera assuré ce vendredi par The Rabeats, un groupe amiénois reprenant la musique des Beatles. Ce sera ensuite au tour de Sofiane Pamart, Olivia Ruiz et Cali d'enflammer la scène samedi et dimanche. Plus d'informations et réservations ici.

La Frip' de la rentrée

Qui dit rentrée dit nouvelle garde robe. L'auberge de jeunesse Pilo, située dans le 1er arrondissement de Lyon, organise une grande friperie ce samedi 31 août. L'occasion pour les fans de seconde main de dénicher quelques pépites. Au programme, brunch de 11h30 à 14 heures puis friperie jusqu'à 22 heures. Les visiteurs pourront trouver vêtements, bijoux et objets de décoration à petit prix. Des espaces strass dentaire et tatouages seront également mis à disposition. L'entrée est bien sûr gratuite. Rendez-vous sur la page de l'évènement pour plus d'informations.

Testez la nouvelle expérience immersive Enigma

Fraichement débarqué à Lyon, le concept Enigma saura convaincre les adultes comme les enfants. Proposé par Fever, cette expérience immersive familiale vous plonge dans un univers unique où se côtoient exploration, découverte et amusement. "L’esprit de Bernie le robot est bloqué dans une vieille télé mais il a encore toute sa tête. Pars pour une aventure formidable à la rencontre de grands scientifiques pour tenter de libérer son esprit", promettent ainsi les organisateurs. Une expérience d'environ une heure à retrouver au niveau 1 du centre Westfield La Part-Dieu. Les réservations se font d'ailleurs en ligne sur le site Fever.

"Retour à Poudlard" : une fan zone de Quidditch à Lyon

Le centre commercial de la Part-Dieu accueillera le 31 août l'événement "Retour à Poudlard", très attendu par les fans de la saga Harry Potter. Organisée par Warner Bros Discovery, cette réunion internationale proposera des animations et activités gratuites sur le parvis de la Lanterne de 10 à 20 heures. Une fan zone de Quidditch, sport emblématique chez les sorciers, y sera également installée. Les amateurs pourront donc s'essayer au fameux jeu de balles sur balais et assister à un match.

