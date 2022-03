Après un début de semaine marqué par des poussières de sable en provenance du Sahara, la qualité de l'air est majoritairement dégradée à Lyon ce vendredi 18 mars.

Le début de semaine était marqué par l'arrivée massive du sirocco à Lyon et dans l'ouest de la France. Un phénomène météorologique transportant des poussières de sable du Sahara dont les traces sont encore visibles entre Rhône et Saône sur les véhicules et la voirie. Conséquence de cet épisode : la qualité de l'air devrait être moyenne à dégradée dans la région. Cependant, "l'impact des poussières désertiques devrait être plus limité", précise le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air.

Par ailleurs, samedi 19 mars, la tendance actuelle se confirmerait. La qualité de l'air devrait être moyenne, "voire peut-être dégradée dans certains reliefs", explique le laboratoire spécialisé.

Marine Latham, la directrice générale d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, était l'invitée de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, mercredi 2 février. Elle explique le rôle essentiel joué par Atmo dans la surveillance de la qualité de l'air à Lyon et dans la région.