Gersende Fernandes, étudiante à l’ENTPE au LEHNA (laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés), fait partie des 14 finalistes lyonnais du concours "Ma thèse en 180 secondes". Elle propose une thèse sur ses recherches sur le transferts en milieux poreux.

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive !

A l'occasion de la finale lyonnaise qui se tiendra à Lyon le 24 mars prochain, dans le Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon (inscriptions ici) Lyon Capitale - partenaire média de l'événement régional, national et international - vous présente les 14 candidats lyonnais du concours.

Nom/Prénom

FERNANDES Gersende

Établissement

ENTPE, LEHNA (Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés)

Thématique de son sujet de thèse

Transferts en milieux poreux

Intitulé de son sujet de thèse

Développement d'approches infiltrométriques et modélisatrices pour la quantification des fonctions infiltration et filtration des sols urbains

Son parcours en 5 dates

2015-2017 : Classes préparatoires Maths-Physique au lycée Jeanne d’Albret, à Saint-Germain-en-Laye (78)

2017 : Début de mes études à l’ENTPE en tant que fonctionnaire, premiers pas dans une comédie musicale étudiante

2018 : Stage de recherche à l’Institut Supérieur d’Agronomie à Lisbonne (Portugal)

2019-2020 : Dernière année de formation à l’ENTPE, où je me spécialise en Cours d’eau, littoraux et voies navigables, complétée par le Master Risque et environnement

Octobre 2020 : Début de thèse au LEHNA

L’objet de sa thèse en 3 lignes

Ma thèse consiste à développer et valider un dispositif (un anneau d’infiltration, un radar géologique et des nanoparticules d’oxydes de fer) permettant de caractériser les chemins qu’empruntent les polluants lors de l’infiltration des eaux pluviales dans les sols urbains.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

L’environnement et l’eau sont deux thématiques qui me passionnent et dont les enjeux actuels de préservation me semblent très importants. J’ai pu cumuler avec ce sujet mes envies d’être utile et de continuer à apprendre, tout en étant dans un cadre de travail idéal.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

Ce concours est pour moi l’occasion de tester un nouveau mode de communication, de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux sujets, de prendre du recul sur mes recherches. Surtout, j’espère rendre (enfin) compréhensible mon sujet de thèse à mon entourage !

Comment appréhendez-vous cette finale ?

Tout va bien pour le moment. Je suis ravie d’avoir cette opportunité de présenter mes travaux, et j’espère que d’autres échanges suivront !

