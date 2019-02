Pourquoi les VTC veulent-ils bloquer Lyon ce mercredi matin ?

Les chauffeurs de VTC lancent une opération escargot à Lyon ce mercredi matin. Quelles sont leurs revendications ?

Opération escargot prévue à Lyon aujourd'hui par l'Association des chauffeurs indépendants lyonnais. Les conducteurs de VTC partent à 8h30 de Gerland, pour bloquer la ville une partie de la journée (lire ici).

À travers cette action, ils mettent en avant plusieurs revendications : "une régulation active de la profession", "la mise en place d'un tarif minimum", "une exonération de la CFE et des taxes carburants", "la fin des PV abusifs et de la répression", ainsi qu'un allongement de la durée de vie des véhicules, "de 6 à 8 ans", puisque seules les voitures de moins de six ans peuvent être utilisées comme VTC.