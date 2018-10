Pour les Socialistes de Lyon : "Collomb joue une pièce en trois actes"

Emmanuel Macron et Gérard Collomb, à Lyon, en 2016 – à l’arrière-plan, David Kimelfeld © Tim Douet

Ce mardi soir, le Parti socialiste du Rhône et de la métropole de Lyon a réagi aux volontés de démission de Gérard Collomb. Pour l'ancienne famille politique du ministre de l'Intérieur, cette décision "plonge le gouvernement dans le brouillard".

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur les volontés de démission de Gérard Collomb. Alors que le président de la République attend un retour du Premier ministre sur un possible remplaçant du ministre de l'Intérieur (lire ici), le Parti socialiste du Rhône et de la métropole de Lyon dénonce "une pièce en trois actes" de Gérard Collomb "qui plonge le gouvernement dans le brouillard le plus total".

"S'il n'était pas ministre de l'Intérieur, ce nouvel épisode de la saga gouvernementale aurait pu prêter à sourire. Compte tenu du risque terroriste nous ne pouvons déplorer de telles manœuvres politiciennes", poursuit l'ancienne famille politique de Gérard Collomb qui trouve "inacceptable (qu'il) privilégie de la sorte son avenir personnel et ses ambitions électorales à la sûreté de nos concitoyens". Avec le départ de Nicolas Hulot et celui de Gérard Collomb, le PS local en profite pour s'attaquer au gouvernement parlant de "déroute politique de l'exécutif". Bientôt de retour à Lyon, aucun cadeau ne sera visiblement fait à Gérard Collomb.