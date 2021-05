Parmi les mesures annoncées hier par la Métropole de Lyon : un pont provisoire temporaire d'ici fin 2023 "d'une durée de vie de 6 à 8 ans", à côté de l'actuel pont de Vernaison au sud de Lyon. Le pont sera aussi à sens unique, direction A7, dès le mois de juin.

La Métropole de Lyon projette de construire un pont "provisoire temporaire" d'ici fin 2023, à côté de l'actuel pont de Vernaison au sud de Lyon. L'idée, explique Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président de la Métropole de Lyon, est de bâtir un pont "d'une durée de vie de 6 à 8 ans, avant la construction du pont définitif". Le pont actuel est actuellement fragile et surveillé en permanence par des capteurs.

Un projet de pont provisoire qui coûte 9 millions d'euros

Selon Jean-Charles Kohlhaas, la structure du pont est trop déficiente, notamment les câbles porteurs, et la rénovation reviendrait au même coût que la reconstruction. Le projet de pont provisoire est déjà inscrit dans la Programmation Pluriannuelle des investissements (PPI), à hauteur de 9 millions d'euros pour la Métropole. Autre mesure, un feu SNCF à l'entrée du pont côté A7 permettra d'éviter les bouchons sur le pont qui constitue une charge trop lourde pour l'ouvrage d'art.

Les véhicules de plus de 3,5t sont déjà interdits

En attendant, le pont de Vernaison ne sera ouvert qu'à sens unique, direction Vernaison-A7, dès le mois de juin et au moins jusqu'à l'automne. L'objectif est d'alléger le poids supporté par le pont, alors que les véhicules de plus de 3,5t sont déjà interdits de passage. Une décision qui fâche les maires des communes avoisinantes qui dénoncent le manque de concertation de la Métropole de Lyon dans le processus de décision. "Si on ne fait rien, nous allons devoir fermer totalement le pont dès cet été à cause des chocs de température qui abîment le pont" décrypte Jean-Charles Kohlhaas.

Pour mémoire, plus de 13 000 véhicules empruntent le pont de Vernaison chaque jour. Le sujet des ponts est actuellement un sujet brûlant pour les élus de la Métropole. Le mois dernier le pont de Couzon a été fermé aux voitures après qu'un poids lourds - 33t alors que la limite était prévue à 3,5t - l'a fragilisé en passant. Et le pont de l'Ile Barbe sera fermé au moins jusqu'en 2025 aux voitures.