Lyon : le pont de l'Île Barbe inaccessible aux voitures jusqu'en 2025 au moins

Le pont de l’île Barbe accessible uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’en 2027

Le pont de Île Barbe restera fermé aux voitures jusqu'en 2025 au moins puisque des travaux de reconstruction devraient débuter cette année-là et jusqu'en 2027. En attendant, le trafic est fermé aux voitures. Le pont reste cependant ouvert aux vélos et aux piétons annonce la Métropole de Lyon.

Cela fait maintenant sept mois que le plus vieux pont de Lyon est interdit aux voitures à cause de sa vétusté. La métropole de Lyon a annoncé ce mardi 4 mai qu'il n'allait pas rouvrir tant que des travaux de reconstruction ne sont pas effectués, au grand dam des riverains qui se plaignent des nombreux embouteillages dans ce secteur.

La Métropole de Lyon a aussi annoncé des travaux d'ampleur... entre 2025 et 2027 pour le pont de l'Île Barbe, classé monument historique et aussi contraint par des normes de protection de l'environnement naturel. Depuis le mois de novembre 2020 la Métropole a tenté de parer aux éléments d'usure tout en lançant des études sur la sécurité de l'ouvrage d'art. La reconstruction est donc planifiée et son coût s'élèvera à hauteur de 10 millions d'euros.

Pour mémoire, le trafic routier pour ce pont est de 4600 voitures par jour dont 400 aux heures de pointe. D'après la Métropole, seulement 20 % seraient en lien avec l'activité sur l'île.

Le sujet des ponts est actuellement un sujet brûlant pour les élus de la Métropole. Le mois dernier le pont de Couzon a été fermé aux voitures après qu'un poids lourds - 33t alors que la limite était prévue à 3,5t - l'a fragilisé en passant. Même combat pour le pont de Vernaison qui ne sera plus qu'à sens unique dès le mois de juin a expliqué la Métropole ce mardi soir.