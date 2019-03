Pollution : la qualité de l’air est bonne ce dimanche à Lyon

Ce samedi, c’est l’acte XVI de mobilisation des Gilets jaunes. Lyon était le centre régional de la mobilisation. Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté entre le Vieux-Lyon et Gerland en passant notamment par l’Hôtel de Ville, la Place Guichard et la Place Bellecour. Aucune interpellation n’a eu lieu.