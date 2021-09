Pollution de l'air : à Lyon, la qualité de l'air est mauvaise en ce début de semaine

La qualité de l'air va se dégrader progressivement en ce début de semaine à Lyon. Explications.

"Lundi 6 et mardi 7 septembre, des températures plus élevées et un ensoleillement plus important combinés aux émissions polluantes devraient être à l'origine d'une production d'ozone beaucoup plus accrue. La qualité de l’air devrait se dégrader progressivement et devenir mauvaise sur une grande partie du territoire", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

Un grand soleil, et 30 degrés, sont attendus à Lyon lundi, mardi et mercredi cette semaine. Avant le retour des orages à partir de jeudi sur la capitale des Gaules.

"Mercredi 8 septembre, Atmo Auvergne Rhône-Alpes prévoit une situation stable avec un air toujours moyen à mauvais", poursuit le laboratoire.

Plus d'informations ici.

Lire aussi : Fin du diesel à Lyon d'ici 2026 : une concertation de 5 mois pour déterminer le calendrier de sortie, le périmètre d'interdiction et les mesures d'accompagnement