Fin du diesel à Lyon d'ici 2026 : une concertation de 5 mois pour déterminer le calendrier de sortie, le périmètre d'interdiction et les mesures d'accompagnement

C'est l'un des gros sujets de ces prochaines années dans la Métropole de Lyon : l'extension de la ZFE, la zone à faible émissions. L'objectif affiché par la majorité écologiste à la Métropole de Lyon est de sortir les véhicules diesel de la ZFE en 2026. À cette date, seuls 73,4 % des véhicules qui circulaient en 2020 seront encore admis dans le périmètre de la ZFE. Explications.

La Métropole de Lyon a voté au mois de mars 2021 la mise en place d'une ZFE plus stricte à partir de 2022 pour les véhicules particuliers Crit'Air 5 et non-classés. Une large concertation est engagée, à partir de ce 3 septembre... et jusqu'en février, pour déterminer le calendrier de la sortie du diesel et des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2 d'ici 2026. Les débats sur le sujet sont animés, mettant en balance la nécessaire réduction de la pollution dans l’agglomération, l'efficacité de la ZFE mais surtout son acceptabilité sociale. Les débats sur le sujets sont vifs. Très vifs. Ils crispent, ils divisent.

Le calendrier de sortie des véhicules Crit'Air 4, 3 et 2, d'ici 2026, sera décidé lors de la concertation. Cette dernière servira aussi à déterminer quel devra être le périmètre de cette ZFE qui ne comprend actuellement que les villes de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, une partie de Bron et de Vénissieux. L'objectif affiché par la majorité écologiste à la Métropole de Lyon est bien de sortir les véhicules diesel de la ZFE en 2026. À cette date, seuls 73,4 % des véhicules qui circulaient en 2020 seront encore admis dans le périmètre de la ZFE.

"Quelles aides pour accompagner les particuliers ?"

Une ZFE, ça sert à quoi ?

"Le but principal d’une ZFE est de réduire la pollution de l’air par des mesures coercitives vis-à-vis des transports motorisés, avec pour conséquence observée, une accélération du renouvellement du parc roulant", explique la Métropole de Lyon. "La Métropole souhaite profiter des 5 mois de concertation à venir pour étudier chaque situation type et y apporter des réponses pratiques, concrètes, construites avec les citoyens", poursuit la Métropole de Lyon.

L'enjeu pollution est primordial. Mais de nombreuses questions vont être abordées lors de cette longue concertation. Avec 4 axes majeurs :

la sortie du diesel, quand ?

le périmètre de la ZFE va-t-il être agrandi ?

quelles mesures d'accompagnement ?

quelles mesures de dérogation ?

"Il ne faut pas laisser les élus décider tout seul sur un sujet aussi sensible"

"Nous croyons en l’intelligence collective pour apporter des solutions que nous n’avons pas imaginé", souffle même Laurence Boffet, la vice-présidente déléguée de la Métropole de Lyon en charge de la Participation et des Initiatives citoyennes. "On va se déplacer sur le territoire pour rencontrer les gens. Il ne faut pas laisser les élus décider tout seul sur un sujet aussi sensible", clame Laurence Boffet.

Les aides, aussi, sont au centre des débats. Elles le seront pendant la concertation. Pendant ces prochains mois. Comment aider, notamment, ceux qui devront abandonner leur véhicule diesel ? Mais aussi tous les autres. Ce sera au cas par cas. "L’objectif, c’est de donner une solution à chaque habitant. Quand il y n'aura aucune solution, il faut qu’on arrive à lui financer les modalités, ou une dérogation temporaire. C’est la concertation, le repérage des besoins qui feront qu’on évoluera dans le temps", souligne Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. "Il y aura peut-être beaucoup de dérogations en 2026, et de moins en moins par la suite", ajoute-t-il.

