Le sujet des perfluorés, des polluants éternels, est de nouveau mis sur la table. Le député Modem de la 12e circonscription du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille, est missionné par la première ministre pour faire le point.

Une nomination qui risque de tendre d'avantages les maires des communes concernées par les pollutions - et dans la circonscription du député Modem. Ces derniers reprochent à Cyrille Isaac-Sibille d'avoir fait voter, en commission, un amendement pour reporter l'entrée en vigueur de la réglementation des perfluorés à 2026 au lieu de 2024. Il plaidait ainsi pour la création d'une commission d'enquête afin de mieux connaître les effets de ces substances (dites polluants éternels, pour leur persistance dans l'environnement). Une posture perçue comme paradoxale, qui lui a valu des critiques dans les rangs de l'opposition.

Et pour cause, la 12e circonscription du Rhône où il est élu député est directement touchée : on y trouve la commune de Pierre-Bénite, où deux usines fabriquent des PFAS. Pas plus tard que le 1er juin, France 3 a d'ailleurs diffusé un documentaire mettant en évidence des taux de perfluorés très élevés dans le sang d'habitants du secteurs.

Diagnostic du PFAS

Pendant six mois, à compter du 6 juillet 2023, le député devra proposer des préconisations sur les renforcements nécessaires du suivi, en étroite collaboration avec les ministères de la Transition écologique, de l'Agriculture, de la Santé et de l'Industrie. Dans les grandes lignes de sa mission, Cyrille Isaac-Sibille travaillera sur le diagnostic de la situation en France et "notamment les usages des PFAS et l’état de contamination des milieux", faire l'état des lieux sur l'évolution des PFAS dans les territoires et étudier "le caractère essentiel ou non de certains PFAS pour des technologies cruciales pour la transition écologique", indique le député dans un communiqué.

