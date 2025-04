Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi

Ce mardi 15 avril et avec des conditions météo favorables à la dispersions des polluants, la qualité de l'air à Lyon devrait être globalement bonne.

Si Lyon a dit au revoir au soleil depuis ce weekend, et que la pluie est de retour depuis ce lundi, la qualité de l'air s'améliore dans l'agglomération lyonnaise. "Ce mardi 15 avril, de nombreux passages d’averses accompagnées d’un vent fort devraient garantir le maintien de faibles niveaux de pollution" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Si les concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone resteront moyennes, en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde de soufre, la situation est nettement meilleure à Lyon. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, la métropole de Lyon est en vert ce mardi.