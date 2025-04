Orages violent : plus de 1500 décharges de foudre recensées dans la région

La journée de lundi a été particulièrement active dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec pas moins de 1500 décharges de foudre recensées dans la région.

Si ce mardi 15 avril quasiment l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours en vigilance jaune orages, le début de la semaine a été très orageux dans la région. En témoigne les 1571 décharges de foudre recensées ces dernières 24h sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le détail, Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, a comptabilisé 796 impacts de foudre dans l'ancienne région Auvergne et 775 en Rhône-Alpes. Les départements de l'Ain, du Rhône et de l'Allier ont été les plus touchés par la foudre ce lundi.