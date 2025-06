Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce lundi

La qualité de l'air restera mauvaise ce lundi 30 juin dans toute la métropole de Lyon avec des concentrations en ozone qui repartent à la hausse.

Pour ce dernier jour du mois de juin, on respire difficilement à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. La formation d'ozone devrait être plus importante avec des températures à la hausse tandis que la qualité de l'air restera mauvaise à dégradée ce lundi.

Si les concentrations en dioxyde de soufre seront bonnes, elles seront mauvaise pour les multi-polluants et l'ozone et moyenne pour les particules fines de le dioxyde d'azote.