Orages et canicule : l'ensemble de la région en vigilance météo

Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé ce lundi 30 juin en vigilance orange canicule. Une grande partie est également en vigilance orages.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes n'en a pas fini avec la canicule et les orages. Pour ce dernier lundi du mois de juin, Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance orange aux orages. Quasiment l'ensemble de la France est également concernée par cette vigilance.

A noter qu'à Lyon et dans le Rhône, le seuil caniculaire est déclenché lorsqu'il est prévu au moins 3 jours consécutifs avec des températures nocturnes de plus de 19°C et une températures diurne de plus de 33°C. Actuellement en vigilance orange, le déclenchement d'une éventuelle vigilance rouge dépend de l'Agence de Santé Régionale (et donc de la tension hospitalière).

En plus de ces très fortes chaleurs, neuf départements de la région sont également en vigilance jaune aux orages ce lundi 30 juin. Il s'agit du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire. Des forts orages pourraient se déclencher en fin de journée dans ces départements.

Sans pour autant rafraichir l'atmosphère puisque le pic caniculaire est attendu pour la journée de mercredi dans la région avec un mercure qui pourrait atteindre les 40 degrés.