Policiers municipaux interpellés : Force Ouvrière demande à la Ville de Lyon d'annuler leur suspension

Force Ouvrière police municipale demande à la Ville de Lyon d'annuler la suspension de deux policiers municipaux impliqués dans une bagarre place des Terreaux.

Jeudi 5 janvier, deux policiers municipaux ont été interpellés dans le 1er arrondissement de Lyon après une bagarre au niveau de la rue Romarin, proche de la place des Terreaux.

Placés en garde à vue, ils seront jugés pour violences aggravés en juin prochain. En attendant, la Ville de Lyon a décidé de les suspendre "à titre conservatoire", et une enquête administrative a été ouverte. L'enquête judiciaire suit son cours.

"Légitime défense"

Pour Force Ouvrière police municipale, cette suspension n'est pas acceptable. Lundi, Bertrand, secrétaire national adjoint du syndicat déplorait la décision auprès de Lyon Capitale : "Avant même qu'ils soient sortis de garde à vue on les suspend. Le maire aurait préféré quoi ? Qu'on les retrouve ensanglantés ?"

Ce mercredi, le syndicat en remet une couche dans un communiqué à destination de la Ville de Lyon. On peut y lire : "Ces collègues font l'objet d'un arrêté de suspension alors qu'ils sont victimes et ont agi en état de légitime défense. Et d'ajouter : Nous demandons l'abandon immédiat de cette décision que nous considérons comme inique et inappropriée."

Pris à partie

Contactée ce jour, la Ville de Lyon précise de son côté que "la décision de suspension a été notifiée aux agents à la suite de leur garde à vue et des décisions du tribunal judiciaire vendredi en début de soirée. La suspension n'est pas une sanction mais bien une mesure à titre conservatoire qui protège notamment les agents".

Pour mémoire, FO soutient que les deux agents interpellés ont été pris à partie et ciblés par une dizaine d'individus les ayant reconnus, dans un secteur où les agents du Groupe opérationnel mobile (GOM) interviennent régulièrement.