Lyon : une épicerie sociale et solidaire pour les ménages précaires

La ville de Lyon et la préfecture du Rhône ont inauguré mercredi 11 janvier l’épicerie sociale et solidaire "Le panier des Gones".

Cette épicerie sociale et solidaire est destinée aux personnes seules et aux ménages en grande précarité. Elle devrait permettre l'accès à une alimentation bio et durable dans ce contexte d'inflation. Le maire de Lyon, Grégory Doucet souhaite proposer "une offre structurée autour du bien manger accessible [...] c’est à la fois un enjeu de prévention santé et d’inclusion des publics vulnérables."

Une action qui va dans le sens de ce qui a été annoncé la veille à la signature du contrat local de santé. Aller dans le sens du bien-être des habitants et lutter contre les inégalités sociales.

Manger mieux, moins cher

L'épicerie vise à aider les Lyonnais en grande précarité mais aussi ceux qui traversent des périodes de difficultés financières. Les personnes pouvant bénéficier de l'offre de cette épicerie pourront avoir accès à des produits à prix réduits, "en moyenne entre 10 à 50% des prix du marché" annonce la ville de Lyon.

L'offre n'est accessible qu'aux personnes pouvant en bénéficier. Cependant, l'objectif de la ville est d'ouvrir le lieu au "public solidaire". Un public qui n'aura pas accès aux remises mais qui permettra de financer une partie du projet. Les pris appliqués seront ceux du marché.