Un important dispositif de policiers nationaux et municipaux a été déployé sur la Presqu'île de Lyon, dans le secteur des Terreaux, du 12 au 16 mars.

Comme évoqué lors de la présentation du nouveau plan de renforcement de la sécurité du quotidien dans le Rhône vendredi 21 février, les opérations de police tendent à se multiplier dans le secteur des Terreaux à Lyon. Pour rappel, il fait partie des cinq quartiers prioritaires établis dans ce plan de lutte contre la délinquance.

Plusieurs opérations ont donc été menées par la Direction interdépartementale de police nationale du Rhône la semaine passée à Lyon, du 12 au 16 mars, dans le secteur de la place des Terreaux et du bas des pentes de la Croix-Rousse. Ce dispositif a permis le démantèlement d'un point de deal rue des Capucins et l'interpellation de trois trafiquants de stupéfiants, assure la préfecture du Rhône.

Lire aussi : Lyon : 49 interpellations après une série de contrôles aux Terreaux

48 interpellations et 146 infractions

Au total, 2 832 personnes ont été contrôlées dans le secteur et les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 48 individus et de 20 mises en garde à vue. Dans le détail, les policiers ont aussi relevé 146 infractions et délivré 56 amendes forfaitaires délictuelles, "en grande majorité pour la détention et la consommation de stupéfiants". Auxquelles s'ajoutent 88 contraventions dans les transports en commun.

Enfin, dix étrangers en situation irrégulière ont été remis à de la police aux frontières. Afin d'assurer ce dispositif, 333 policiers nationaux, 47 policiers municipaux, 26 agents de la RATP et des personnels de la Direction départementale de la protection des populations ont été mobilisés.

"Profiter de la Presqu’île en sûreté, de jour comme de nuit"

Dans un communiqué, la préfète du Rhône Fabienne Buccio félicite "l'ensemble des services engagés dans cette opération d'ampleur attendue par les Lyonnais". De même pour Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon : "Lutter contre toutes les insécurités doit être un combat commun. Pour que chaque Lyonnais et chaque Lyonnaise puissent profiter de la Presqu’île en sûreté, de jour comme de nuit".