Près de Lyon : plusieurs communes plongées dans le noir le temps d’une nuit

Organisée pour la première fois en 2019, l’opération La Nuit est belle est reconduite dans plusieurs communes de la région lyonnaise qui éteindront leur éclairage public vendredi soir. La Métropole, elle, plongera nombre de ses bâtiments dans le noir.

Demain, les habitants de plusieurs communes de la région lyonnaise pourront profiter d’une soirée sans pollution lumineuse. Dans le cadre de l’opération La Nuit est belle, qui vise à sensibiliser les habitants des territoires aux conséquences de l’éclairage nocturne, les communes de Vernaison, Charly, Jonage, Meyzieu et Saint-Genis-Laval éteindront leur éclairage public à partir de 21 heures ce vendredi 21 mai. L’occasion, si le temps le permet, de profiter d’une nuit étoilée ou d’observer et d’écouter les animaux qui sortent au crépuscule lorsqu’ils ne sont pas perturbés par la lumière.

La Métropole éteindra ses bâtiments

Du côté de la Métropole, qui est associée à l’événement au côté du Grand Genève, il a été décidé d’éteindre les lumières intérieures et extérieures de nombre de bâtiments de la collectivité entre 21 heures et 6 heures. Une action qui doit « permettr[e] à tous les habitants de la Métropole de Lyon de prendre conscience de la richesse de notre patrimoine paysager et naturel », souligne le président de la Métropole Bruno Bernard.

Un concours photo autour de la nuit est organisé par la collectivité lyonnaise dans le cadre de l’opération. Les gagnants verront leur cliché publié sur les réseaux sociaux des communes participantes et de la Métropole. Pour jouer, rien de plus simple, il suffit d’envoyer une photo prise dans la nuit 21 au 22 mai à l’adresse suivante : ericpuyjalinet@gmail.com, avant le dimanche 23 mai.