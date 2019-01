Plus ou moins de pub à Lyon ? Une consultation lancée par un collectif

La métropole de Lyon doit réviser son règlement local de publicité, et notamment voir si elle autorise les écrans numériques dans les rues. Un collectif citoyen lance une consultation publique sur ces questions.

Faut-il plus ou moins de pub dans les rues de la métropole de Lyon ? Les écrans numériques, bâches géantes ou grands formats ont-ils leur place dans la ville ? La métropole prépare son futur règlement local de publicité intercommunal qui pourrait entrer en vigueur en 2020. Il devrait permettre la mise en place d'une centaine de panneaux numériques JCDecaux, ce qui en échange, déclenchera l'arrivée de vélos en libre service à assistance électrique déblocables par la location d'une batterie (lire ici).

Même si les choses semblent déjà jouées d'avance pour ce volet, l'Union des comités d'intérêts locaux et le Collectif Plein la vue ont choisi de lancer une consultation en ligne sur "le rapport à la publicité dans l'espace public de la Métropole lyonnais". Un questionnaire a ainsi été mis en ligne sur la plateforme libre Framaforms (voir ici) et les résultats seront transmis aux services de la Métropole et aux communes.

Plusieurs propositions sont faites en matière de publicité, mais tout n'est pas parfait. Ainsi, les exemples de publicités données et qui accompagnent les questions ne sont pas floutés, ce qui introduit un biais dans la consultation (certaines publicités ou marques pouvant être plus clivantes que d'autres). Par ailleurs, on regrettera l'absence de questions sur la volonté lyonnaise depuis des décennies de mélanger les marchés publicitaires avec ceux du mobilier urbain, à l'image de Vélo'v qui est lié à celui des abribus, panneaux et prochainement supports numériques.