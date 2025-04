Lors de ces contrôles policiers dans les gares ferroviaires du Rhône, une importante quantité de résine de cannabis a notamment été découverte sur un individu.

Les chiens des compagnies de police de Villefranche-sur-Saône et de Lyon ont eu du flair. Ils étaient accompagnés des gendarmes de la Brigade mobile des transports en commun (BMTC) et de l'association européenne RAILPOL, dans le cadre d'une opération d'envergure dans les transports ferroviaires et gares du Rhône, qui a permis de contrôler plus de 570 personnes les 8 et 9 avril derniers.

Six infractions liées aux stupéfiants ont été relevées par les forces de l'ordre. Les deux chiens des équipes cynophiles ont notamment conduit à l'arrestation d'un individu en situation irrégulière, qui possédait sur lui 345 grammes de résine de cannabis.

Placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, il a été présenté au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône. Le tribunal l'a finalement condamné à 9 mois de prison avec mandat de dépôt. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai lui a également été délivrée.