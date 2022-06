Météo France a placé 5 départements de la région en alerte orange "orages" ce jeudi après-midi.

L'Ain, le Rhône, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire ont été placés en vigilance "orages" ce jeudi 30 juin à partir de 14h.

"Les pluies sont passagèrement marquées et parfois mêlées d'un coup de tonnerre de l'ouest du Massif Central et de la Bourgogne jusqu'à l'est des Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Il pleut plus faiblement sur le sud de l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées. A l'avant, sur les Cévennes et surtout de l'est de l'Auvergne et de Rhône-Alpes à l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, le ciel devient de plus en plus menaçant. Des averses orageuses parfois fortes se déclenchent. Elles s'accompagnent localement de pluies intenses, de grêle et de fortes rafales, en particulier sur les départements placés en vigilance orange", explique Météo France dans son bulletin du jour.

