Brigitte Macron et Didier Deschamps étaient à Lyon ce mercredi 10 janvier pour lancer la campagne nationale des Pièces Jaunes. Ils en ont profité pour appeler une nouvelle fois aux dons pour les enfants malades.

C'est une foule de plusieurs centaines de personnes, principalement des jeunes, qui attendaient avec impatience Brigitte Macron, Didier Deschamps et Grégory Doucet place des Célestins dans le 2e arrondissement de Lyon. Après plus d'une demi-heure à patienter, les deux premiers nommés ont eu le droit à un véritable bain de foule, réchauffant légèrement une atmosphère très hivernale.

"Heureux" d'être présent à Lyon, le sélectionneur des Bleus, questionné sur l'avenir de Kylian Mbappé ou encore l'absence de joueurs lyonnais en équipe de France, a eu du mal à se frayer un chemin au milieu des jeunes enfants, pour certains footballeurs à l'AS Montchat et à Lyon La Duchère, qui lui réclamaient photos et autographes. "Chaque mois de janvier, le lancement de cette opération est un moment important pour faire en sorte d'avoir les dons les plus importants" a débuté Didier Deschamps, parrain de l'évènement depuis 2016.

"Un plaisir d'être à Lyon"

Brigitte Macron, Présidente de la Fondation des Hôpitaux

"C'est un plaisir d'être à Lyon" a poursuivi Brigitte Macron sur l'estrade qui accueillait ensuite un concert. En déambulant à travers les différents stands des partenaires de l'opération installée sur la place des Célestins, la première dame a clamé également son amour à la capitale des Gaules. "A Lyon, on mange très très bien. J'ai un faible pour le saucisson pistaché" a avoué Brigitte Macron avant de citer différentes spécialités culinaires de la ville. Prônant l'histoire d'amour entre Lyon et la Fondation des Hôpitaux, porteuse des Pièces Jaunes, la première dame a rappelé l'importance de cette opération "pour permettre la mise en place de nombreux projets".

"Lyon est une ville de la solidarité qui agit pour les enfants en difficulté" a ajouté Grégory Doucet, présent aux côtés de Brigitte Macron et Didier Deschamps. "La cause de l'enfance me tient particulièrement à cœur" a expliqué l'édile vert à la première dame, tout en appelant à continuer de travailler "pour qu'il n'y ait plus d'enfance malheureuse dans ce pays". Évoquant ensemble la problématique des enfants qui dorment dans la rue à Lyon depuis plusieurs semaines, Brigitte Macron a expliqué que ça devait être "une priorité absolue".

5 millions d'euros récoltés en 2023

Depuis le lancement de l'opération, en 1989, c'est plus de 9700 projets qui ont été menés à bien par l'association. "On s'occupe de tous les enfants en souffrance ou en difficulté et on a un rôle de prévention majeur" a détaillé Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux et co-fondatrice de l'opération Pièces Jaunes. Maisons des familles, chambres parents-enfants, activités sportives et culturelles pour permettre aux enfants malades de s'évader … La Fondation des Hôpitaux avait récolté l'année dernière plus de 5 millions d'euros.

Brigitte Macron est arrivée à #Lyon avec Didier Deschamps pour le lancement de la collecte nationale des Pièces Jaunes, en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés pic.twitter.com/ZXj8AXz9jq — Lyon Capitale (@lyoncap) January 10, 2024

Cette année encore, pour sa 35e édition, Didier Deschamps et Brigitte Macron ont appelé à la générosité des Français. "Il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant qui a le sourire. Alors, soyez généreux !" a conclu le sélectionneur des Bleus.

Via la fameuse tirelire, récupérable dans tous les bureaux de postes et dans certains marchands de journaux, ou avec un don dématérialisé, les Français et Françaises ont jusqu'au 4 février pour faire preuve de générosité.