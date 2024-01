Brigitte Macron à Lyon pour lancer l'opération Pièces Jaunes

La première dame Brigitte Macron était à Lyon ce mercredi aux côtés du maire de la ville, Grégory Doucet, ainsi que de Didier Deschamps, afin de lancer la 35e édition de l'opération Pièces Jaunes.

C'est dans un bain de foule sur la place des Célestins que le coup d'envoi de l'opération Pièces Jaunes a été donné ce mercredi. Brigitte Macron était accompagnée du sélectionneur de l'équipe de France et parrain de l'opération depuis 2016, Didier Deschamps, ainsi que du maire de la ville de Lyon, Grégory Doucet. L'opération Pièces Jaunes se déroulera du 10 janvier au 4 février prochain.









35e édition des Pièces Jaunes

Cette année encore, la Fondation des Hôpitaux espère récolter un maximum de dons grâce aux célèbres tirelires pour les enfants et adolescents hospitalisés. Les dons récoltés serviront à financer de nouveaux projets dans les hôpitaux publics et privés, notamment la création de chambres parents-enfants, des maisons d'accueil pour les adolescents en souffrance ou encore permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives et culturelles.

En 2023, se sont 209 projets qui ont pu être financés par l'opération Pièces Jaunes.

Brigitte Macron est arrivée à #Lyon avec Didier Deschamps pour le lancement de la collecte nationale des Pièces Jaunes, en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés pic.twitter.com/ZXj8AXz9jq — Lyon Capitale (@lyoncap) January 10, 2024

Comment participer ?

Pour faire un don, il existe plusieurs possibilités, la plus connue étant la fameuse tirelire. Il vous suffit de vous rendre dans l'un des 8 000 bureaux de poste pour la récupérer. vous aurez ensuite jusqu'au 3 février pour la retourner, toujours en bureau de poste.

Vous pouvez également faire un don via le site internet des Pièces Jaunes, envoyer le sms "DON" au 92 111, ou encore en arrondissant votre montant en caisse dans les magasins partenaires.

Plus d'informations : https://www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/