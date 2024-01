Avec environ 670 000 visiteurs enregistrés en 2023, le musée des Confluences à Lyon enregistre une hausse de 2,3 % de visiteurs par rapport à 2022 et retrouve un niveau similaire à celui de 2019.

C'est une bonne nouvelle pour le tourisme lyonnais. Le musée des Confluences vient de dévoiler ses chiffres de fréquentation pour l'année 2023 et les résultats sont bons. En effet, en 2023, le musée affirme avoir accueilli 671 597 visiteurs, soit environ 2 105 entrées par jour. Ces résultats positifs représentent une hausse de 2,3 % par rapport à l'année 2022 et permet au musée des Confluences, qui fête ses dix ans cette année, de retrouver un niveau de fréquentation similaire à celui de 2019.

Une progression de touristes étrangers

Outre une augmentation globale de la fréquentation, le musée enregistre également une hausse de touristes étrangers en 2023. En effet, les touristes étrangers représenteraient 13 % de visiteurs contre 10 % en 2022. Les pays limitrophes à la France sont les plus représentés avec l'Italie, la Suisse, l'Allemagne ou encore la Belgique.

Lire aussi : Quelques évènements culturels à ne pas rater en 2024 à Lyon

Autre progression à noter, celle des primo-visiteurs. Pour 60 % du public, il s'agirait donc de leur première visite du musée, ce qui représenterait une légère hausse par rapport à 2022. Et pour 5 % du public il s'agirait même de leur première visite dans un musée en général. Le public le plus représenté reste les familles et 55 % des visiteurs auraient moins de 30 ans.

Enfin, il semblerait que le musée des Confluences arrive à fidéliser ses visiteurs. En effet, selon les chiffres, 1 visiteur sur 5 serait un visiteur régulier du musée, c'est-à-dire qu'il serait déjà venu au cours des douze derniers mois.

Lire aussi : Afrique, mille vies d'objets, la nouvelle expo du musée des Confluences à Lyon