Pic de pollution : cela ne s'arrange pas à Lyon, la circulation différenciée instaurée dès mercredi matin

Un épisode de pollution aux particules fines (combustion polluant PM10) est en cours depuis le lundi 24 janvier 2022 à Lyon. Le Préfet de région instaure la circulation différenciée dès mercredi matin, le 26 janvier, à l'intérieur de la ZFE.

La qualité de l'air est en effet mauvaise à Lyon ce mardi. "Lundi 24 janvier, les conditions restent anticycloniques avec des masses d’air qui se stabilisent. Les concentrations en particules sont en augmentation et la qualité de l’air se détériore", expliquait lundi le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région. "Mardi 25 et mercredi 26 janvier, les conditions météorologiques évoluent peu et la situation pourrait se dégrader", ajoute le laboratoire. Pas d'amélioration en vue, donc.

Le Préfet du Rhône a décidé de prendre un arrêté instituant une liste de mesures d’urgences dont notamment la circulation différenciée. "Les véhicules autorisés à circuler au sein de la ZFE sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », de classe 1, de classe 2 ou de classe 3" Le périmètre de la Zone à faibles émissions comprend actuellement les villes de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, une partie de Bron et de Vénissieux (les parties de Bron et de Villeurbanne situées à l'intérieur du périphérique).

Les mesures concernant la circulation différenciée prennent effet à compter du mercredi 26 janvier 2022 à 05h. Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est également instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

Comment commander sa vignette ?

Vous n'avez pas encore de vignette ? Vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Attention, pour commander sa vignette, il y a un unique site Internet : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu

Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d'envoi). Si un autre site propose ce tarif, méfiez-vous : il peut s'agir d'une escroquerie pour obtenir votre numéro de carte bleue et votre numéro d'immatriculation. Seul le site officiel présente aujourd'hui la fiabilité nécessaire pour ne payer que 3,62 euros.