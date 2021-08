Pic de pollution à Lyon : une amélioration de la qualité de l'air ? où en est-on ce jeudi ?

Un épisode de pollution à l'ozone est en cours depuis ce mercredi dans le bassin lyonnais. Le préfet du Rhône a activé le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon mercredi. Niveau maintenu ce jeudi.

"Aucune mesure n’est contraignante à ce stade", précise la Préfecture du Rhône.

Quelle est la situation ce jeudi ? "Jeudi 12 août, le pic de chaleur est attendu aujourd'hui avec des températures atteignant les 36/37°C sur le centre de la région. De plus, les vents seront tournants, ce qui constitue un facteur aggravant. Le seuil d'information et de recommandations risque d'être dépassé sur le bassin lyonnais nord Isère, la zone des coteaux, l'ouest de l'Ain, la vallée du Rhône, le bassin grenoblois et la zone alpine Isère. La vigilance jaune est maintenue pour aujourd'hui sur ces zones. Un épisode de poussières désertiques est également attendu et pourrait contribuer à la dégradation de la qualité de l'air", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste dans la qualité de l'air.

"Vendredi 13 août, après le passage d'orages, les températures vont légèrement baisser mais les conditions resteront caniculaires", poursuit le laboratoire.

