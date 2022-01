Météo à Lyon : un mardi nuageux, la qualité de l'air toujours mauvaise

Les nuages vont largement dominer le ciel lyonnais ce mardi. La qualité de l'air, elle, s'est légèrement améliorée lundi mais reste mauvaise sur l'agglomération lyonnaise.

Nuages matin midi et soir ce mardi à Lyon avec des températures qui vont monter jusqu'à 4 degrés sur l'ancienne capitale des Gaules.

En ce qui concerne la pollution, si l'alerte du pic de pollution a été levée, Lyon reste toujours pollué. "Mardi 18 janvier, la masse d'air sera plus humide et les températures légèrement plus douces, rendant les phénomènes d'inversions de températures moins intenses et moins persistants. Les taux de particules devraient diminuer sensiblement. La qualité de l’air devrait être majoritairement moyenne, excepté aux abords de Lyon, Clermont-Ferrand et en vallée de l’Arve où elle devrait rester mauvaise", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé dans la qualité de l'air dans la région.

"Mercredi 19 janvier, des conditions météorologiques comparables à la veille devraient conduire à une qualité de l’air identique", ajoute le laboratoire.