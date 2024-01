Pic de pollution : l'alerte est aussi donnée dans l'Ain

L'Ain est aussi traversé par une masse d'air chargée en particules fines. La vigilance orange est activée sur le bassin Ouest du département.

Depuis plusieurs jours, l'Ain comme le Rhône sont sous l'influence de conditions anticycloniques caractérisées par des températures en baisse et la mise en place progressive d'une inversion de température qui piège les polluants dans les basses couches de l'atmosphère. De plus, avec un léger flux de Nord, la région va être traversée par une masse d'air chargée en particules. À Lyon et dans le Nord-Isère, le pic de pollution s'est installé et la mise en place de mesures adaptées est instaurée.

En raison du seuil de recommandations concernant les particules pouvant être dépassé ces prochains jours, la vigilance orange est donc aussi activée pour l'ouest de l'Ain, a annoncé la préfecture du département vendredi soir : "cette procédure ne prévoit pas de mesures prescriptives, mais des recommandations sanitaires et comportementales et fait appel au sens civique de chacun".

La liste des communes correspondant au bassin Ouest dans le département de l’Ain est consultable sur son site internet.