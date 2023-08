Perfluorés : La Ville de Lyon cherche des propriétaires de poules pour analyser leurs œufs

La Ville de Lyon est à la recherche de propriétaires de poules volontaire pour faire analyser leurs œufs dans le cadre du suivi de la pollution aux perfluorés.

Dans le cadre du suivi de la pollution aux perfluorés (PFAS), ces polluants éternels issus de l’industrie chimique, la Ville de Lyon est à la recherche de propriétaires de poules volontaires pour donner en mairie d'arrondissement durant la première quinzaine de septembre une boîte de six œufs issus de leur poulailler, et dans la mesure du possible, d’au moins deux poules différentes.

Cinq arrondissements concernés

Les arrondissements de Lyon 3, 4, 5, 6 et 9 sont concernés par cette nouvelle campagne tandis que des prélèvements complémentaires de sols, végétaux et eaux d’arrosage seront prochainement réalisés à Lyon 7 à l’initiative de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

Les particuliers devront également se présenter après avoir rempli un questionnaire sur les conditions et pratiques d’élevage de leurs poules. L’ARS viendra ensuite récupérer les boites d’œufs en mairie d’arrondissement entre les 18 et 22 septembre 2023 et les portera au laboratoire d’analyse.

Pour rappel, fin juillet, des analyses de la production d'une ferme en agriculture biologique à Grigny ont révélé, sur les épinards, des taux de perfluorés dépassant les valeurs indicatives au-delà desquelles des études approfondies doivent être menées.