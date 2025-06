Pentecôte : une circulation difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 

Bison Futé annonce une circulation difficile ce lundi 9 juin en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours pour cette fin de week-end de Pentecôte.

Alors que ce week-end prolongé de la Pentecôte touche à sa fin, la circulation s’annonce difficile dans le sens des retours. Bison Futé classe la région Auvergne-Rhône-Alpes en orange ce lundi 9 juin.

Il est conseillé aux automobilistes de prendre la route dans la matinée. La circulation sur l’autoroute A7 dans le sens Orange - Lyon sera dense entre 13 heures et 15 heures, puis saturée entre 15 heures et 19 heures. Elle sera de nouveau dense entre 19 heures et 21 heures. Dans le sens Marseille - Orange, l’A7 sera également dense entre 16 heures et 19 heures.

L’accès au tunnel du Mont Blanc sera lui aussi particulièrement saturé entre 10 heures et 22 heures.