Une qualité de l’air moyenne ce lundi à Lyon 

La qualité de l’air sera moyenne ce lundi 9 juin à Lyon, mais devrait se dégrader au cours de la journée avec les températures estivales.

Ce lundi 9 juin, la qualité de l’air est moyenne dans la capitale des Gaules. Si en région la pollution aux particules fines sera plus importante, Lyon devrait rester protégée dans la matinée. Dans l'après-midi, les températures estivales devrait néanmoins profiter à la formation d'ozone.

Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Avec un vent nettement plus faible, un très bon ensoleillement et des températures en hausse, les concentrations en ozone devraient progressivement s'élever et devenir plus largement dégradées. Elles resteront bonnes pour les particules fines."