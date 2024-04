Le Gang des Lyonnais en dédicace à Décines

David Mohamed, illustrateur du Gang des lyonnais sera présent au festival BDecines le 13 avril pour une séance de dédicaces.

Le festival BDecines revient pour une nouvelle édition, samedi 13 et dimanche 14 avril, aux Halles Décinoises. Au fil des années (23 ans), l'événement organisé par le centre Léo Lagrange s'est imposé pour se hisser au rang d'incontournable de la bande dessinée de la région lyonnaise. Cette année, le festival regroupe entre 40 et 50 auteurs et illustrateurs qui seront tous en dédicace tout au long du week-end. Parmi eux, David Mohamed, illustrateur de la BD Le Gang des lyonnais, éditée par Lyon Capitale. Après une dernière apparition en 2021, il sera présent sur place samedi 13 avril de 10h à 19h afin d’effectuer une séance de dédicace.

Le Gang des Lyonnais où l'épopée de la bande d'Edmond Vidal à l'époque de Chicago-sur-Rhône

Le pitch du Gang des Lyonnais : Lyon années 70, Le Gang des Lyonnais multiplie les coups d’éclat. Rapides, ordonnés et calculateurs, les hommes qui le composent utilisent rarement la violence et profitent de toutes les failles qui s’offrent à eux. Adaptée au cinéma sous le titre Les Lyonnais, la vie d'Edmond Vidal et ses complices avait déjà tout du bon polar. Bienvenue à Chicago-sur-Rhône, capitale française des braqueurs de haut vol. Retrouvez leurs histoires, mais aussi celle du juge Renaud, de Jean Augé le Parrain de Lyon, l’enlèvement du petit Mérieux et la malédiction de la famille Michelin, à travers la bande dessinée de David Mohamed. En d'autres termes, au-delà du gang des lyonnais, la BD éponyme parle de toute la criminalité lyonnaise des années 1970.

Acheter la BD Le Gang des lyonnais Voici le programme du festival BDécines 2024

SAMEDI 13 AVRIL 2024 ( David Mohamed ne sera présent QUE ce jour-là)

10h00 : Ouverture au public

11H00 : Remise des prix « Bonnes Mines » sous la présidence d’Opheelin

14h00 : Tirage de la tombola BD éducative & Prix du Public

14h30 : Joutes dessinées (spectacle – barnum extérieur)

16h00 : Visite exposition Elléa Bird à la médiathèque (commentée par l’auteur)

17h00 : Atelier Pop Up avec Karinka (animation – barnum extérieur)

19h00 : Fermeture des portes

DIMANCHE 14 avril 2024

10h00 : Ouverture au public

11h30 : Remise du Prix Public sous la présidence d’Orpheelin (illustratrice des "Chroniques de Darkhell")

14h00 : Tirage de la tombola Prix du Public

14h30 : Joutes dessinées (spectacle – barnum extérieur)

15h30: Atelier Pop Up avec Karinka (animation – barnum extérieur)

18h00 : Clôture du festival

Rencontrez vos auteurs préférés et plongez vous dans l’univers merveilleux de la bande dessinée. Des ateliers destinés aux enfants seront prévus sur place comme le modelage, la création de badges mais également des jeux tout au long du festival.

Festival BDécines : Halles Décinoises - 35, rue Marat, à Décines. Entrée gratuite pour tous.