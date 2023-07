Pas de Rhône Express pour l'aéroport de Lyon St Exupéry jeudi soir 13 juillet

Le Rhône Express ne circule pas ce soir vers l'aéroport de Lyon. Des taxis de substitution sont mis à disposition.

En plus du dispositif exceptionnel de sécurité déployé par la préfecture du Rhône jeudi 13 juillet pour éviter un nouveau départ de "violences urbaines", à la veille du 14-Juillet, et d'une perturbation du réseau TCL, le Rhône Express ne circule plus à partir de 21h ce soir.

Empruntant les mêmes infrastructures que les TCL, le Rhône Express est aussi perturbé avec un dernier départ de la gare Part-Dieu à 19h52 et un dernier départ de l'aéroport St Exupéry à 19h52.

Des taxis sont mis à disposition à chaque station desservie, soit gare Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie, Meyzieu ZI et aéroport St Exupéry. Il sont gratuits pour les personnes disposant d'un billet Rhône Express.

Demain, pour le 14-Juillet, le trafic risque également d'être perturbé. Keolis a déjà annoncé un arrêt des lignes de bus et tramways à partir de 22h.