Lyon : Les bus et tramways TCL à l'arrêt dès 22 h pour le 14-Juillet

Ce vendredi 14 juillet à Lyon, les lignes de bus et de tramway du réseau TCL s'arrêteront à 22 h en prévision de potentielles violences urbaines.

Ce jeudi déjà, les bus et tramways du réseau TCL cesseront leur service dès 21 h, à la demande des services de l'Etat, en prévision d'éventuelles violences urbaines. Ce vendredi 14 juillet, ils ne circuleront plus à partir de 22 h, annonce Keolis dans un communiqué de presse. Les lignes de métro circuleront quant à elles jusqu'à 2 h et seront renforcées.

Dès 7 h ce vendredi, certaines lignes de bus seront perturbées par le défilé du 14-Juillet.

À partir de 18 heures, en raison du feu d’artifice tiré depuis Fourvière, un certain nombre de lignes de bus verront également leur parcours modifié dès 18 heures et le funiculaire F1 ne circulera plus à partir de 20 heures, tout comme les navettes retour Nuits de Fourvière.