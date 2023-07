Les bus et tramways TCL arrêtés à 21 heures à Lyon jeudi 13 juillet

Afin de prévenir de nouveaux dégâts sur le réseau TCL en cas de violences urbaines, les bus et tramways seront arrêtés à 21 heures jeudi 13 juillet dans la métropole de Lyon.

En plus du dispositif exceptionnel de sécurité déployé par la préfecture du Rhône ce jeudi 13 juillet pour éviter un nouveau départ de violences urbaines à la veille du 14-Juillet, le trafic du réseau TCL va être aménagé ce soir. À la demande des services de l’État, les bus et tramways ne circuleront plus à partir de 21 heures dans la métropole de Lyon. Le métro, lui, fonctionnera normalement.

Jeudi, de nombreuses lignes de bus verront également leur parcours modifié dès 7 heures du matin en raison du défilé du 14-Juillet :

Le trafic des bus perturbé par le feu d'artifices

À partir de 18 heures, en raison du feu d’artifice tiré depuis Fourvière, un certain nombre de lignes de bus verront également leur parcours modifié dès 18 heures et le funiculaire F1 ne circulera plus à partir de 20 heures, tout comme les navettes retour Nuits de Fourvière.

Dès 21 heures, comme la veille, certaines lignes de bus et de tramway seront arrêtés pour éviter d'éventuelles dégradations, avant une soirée qui pourrait être le théâtre d’une nouvelle éruption de violences urbaines.