Paris-Lyon-Milan : le premier voyage de Trenitalia

La compagnie italienne propose un trajet entre Paris et Lyon, une première sur une ligne grande vitesse.

Ce samedi 18 décembre, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia a opéré son premier trajet de Paris à Milan en s'arrêtant par Lyon sur une ligne à grande vitesse. Ses trains baptisés "Frecciarossa" réaliseront ce trajet deux fois par jour, une le matin et une le soir. À terme, trois trajets supplémentaires seront disponibles. Cette ligne dessert également les gares de Chambéry, Modane et Turin. Les tarifs appliqués entre Lyon et Paris s'élèvent à 23€ en seconde classe.

Ouverture à la concurrence

Trenitalia est la première compagnie ferroviaire européenne à profiter de l'ouverture à la concurrence des lignes françaises intra-muros. Ainsi, elle devient le premier opérateur concurrent de la SNCF sur le marché de la grande vitesse en France, depuis l'ouverture en accès libre de ce secteur à la concurrence en décembre 2020.