Un risque de crues dans quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Quatre départements de l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être touchés par des crues ce mardi 12 mars. Placé en vigilance orange, le Puy-de-Dôme est particulièrement concerné.

Plusieurs cours d’eau ont atteint leurs seuils de débordements en ce début de semaine dans l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, après plusieurs jours d’intempéries. L’épisode cévenol étant terminé, la décrue semble désormais s’amorcer, mais le niveau de certains cours restant encore élevé ce mardi 12 mars dans l’Allier, le Cantal, la Loire et le Puy-de-Dôme, Météo France a décidé de maintenir son niveau de vigilance.

L'Allier surveillée de près dans le Puy-de-Dôme

Les trois premiers départements sont en vigilance jaune et le Puy-de-Dôme reste en orange. Dans ce département, le niveau de l’Allier est encore haut entre l’Alagnon et la Dore, mais la décrue est en cours en amont des stations de Vic-le-Comte et Coudes et le niveau maximum de la crue a été atteint au niveau de Pont-de-Limons.

En aval de la Dore, la décrue se poursuit, mais le niveau de l’eau "devrait rester supérieur à celui des premiers débordements à la station de Dorat toute la journée, voire jusque dans la nuit", prévient Vigicrues. Au niveau de la station de St-Yorre, "le maximum est proche" et se situe "largement sous les débordements dommageables", précise le service d’informations sur le risque de crue. Enfin, plus au nord, sur le un long tronçon de l’Allier à l’aval de la Sioule, "la propagation prend du temps, le maximum est attendu entre ce soir (pour la partie amont) et dans la nuit de mercredi à jeudi dans la partie la plus aval".