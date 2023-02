Dans une nouvelle campagne de prévention, Sytral Mobilités appelle les utilisateurs des métros automatique B et D à faire preuve de responsabilité pour assurer le bon fonctionnent des lignes.

"Si tu bloques les portes je te pince et ça coince !". Cette petite phrase devrait désormais s’afficher sur les rames des métros B et D recouvertes d’un crabe aux pinces géantes dans le cadre d’une campagne de prévention des bons gestes à adopter sur le réseau de métro. Lancée par Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun dans la Métropole de Lyon, elle a pour but de mettre les usagers face à leurs responsabilités.

Mettre fin au blocage des portes

Les nombreuses pannes qui touchent le métro ces derniers mois seraient ainsi en partie imputable à certains utilisateurs, qui gênent ou bloquent la fermeture des portes des métros, selon le Sytral. "En adoptant les bons comportements, notamment au moment de la fermeture des portes, de nombreuses perturbations de ligne peuvent être évitées", plaide Bruno Bernard le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.

Cet affichage temporaire s’accompagne d’une signalétique pérenne sous la forme de petits panneaux triangulaires, demandant aux usagers de ne pas bloquer les portes pour éviter les pannes, les retards et les accidents. "Notre objectif est de faire prendre conscience à tous les voyageurs de leur rôle individuel en tant qu’utilisateur d’un service collectif", poursuit Bruno Bernard.

Quelle part de pannes liées aux incidents voyageurs ?

Reste désormais à savoir comme le message sera entendu par les utilisateurs des TCL, confrontés depuis de nombreux mois aux pannes informatiques et électriques, liées pour certaines au déverminage de la ligne B, automatisée à l’été 2022.

De début septembre à fin novembre, Lyon Capitale s’était penché sur les chiffres des pannes de métro à Lyon, recensant les types d’incident les plus fréquents sur chaque ligne du métro.

Les données présentées ci-dessus répartissent les incidents notables en plusieurs catégories. À lui seul, le métro B représente presque la moitié des incidents répertoriés entre le 6 septembre et le 30 novembre. Environ 56 % des arrêts sont le fait de différents incidents techniques et pannes. Des chiffres qu'il convient de nuancer, Keolis rappelle qu'"un problème de rame (donc catégorisé dans les "incidents techniques et pannes", Ndlr) peut être un voyageur ayant bloqué la fermeture des portes et mis conséquemment le système en défaut"